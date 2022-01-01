Профессиональная помощь при получении кредита под залог недвижимости на разные цели, при любых условиях: квалифицированные специалисты, низкие гонорары.

Крупная сумма денег иногда требуется любому человеку – и обычному гражданину, и предпринимателю. Получить ее бывает сложно как при наличии не очень хорошей кредитной истории, так и при ее отсутствии. Далеко не всегда банки готовы подписать договор с потенциальным заемщиком на стандартных условиях займа, а на текущий момент залоговое кредитование – наиболее вероятный вариант получения крупной суммы.

Не стоит думать, что первичное обращение по вопросу кредитования – это плюс для заемщика. Напротив, опытные кредиторы с опасением относятся к таким заявкам, могут отказать даже при достаточном уровне официального дохода. Получить крупную сумму в банке удается не всем.

Представьте ситуацию: вам срочно необходимы средства, но уровень зарплаты у вас не соответствует требованиям банка или у сотрудников появляются сомнения, что вы в состоянии оплачивать по займу. Выход один - занять нужную сумму под залог недвижимости.



Однако и залоговое кредитование имеет целый ряд особенностей. Вы можете обратиться в ряд банков, оформлять пакеты документов, ждать длительное время, но так и не получить положительный результат.

Есть более простой, быстрый и надежный вариант! Обращайтесь в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти, в крупных городах РФ в компанию Go Broker. Мы решаем любые вопросы оперативно, в строгом соответствии с законами РФ, подзаконными актами, нормативами и правилами.

Профессиональное кредитование под залог недвижимости.

Бренд Go Broker (ИП Вайчулис В. С.) несколько лет присутствует на рынке кредитования под залог недвижимости. Основатель и руководитель компании - известный в брокерской нише специалист Ника Вайчулис. Помогаем клиентам с ипотечным кредитованием, получением кредитов под залог недвижимости, осуществляем рефинансирование ипотеки и потребительских кредитов.

Надежность сотрудничества подтверждает наша высокая репутация ответственного и грамотного исполнителя.

Гордимся успешностью деятельности: получаем 97% одобрений по заявкам!

Мы специализируемся на выдаче типовых и срочных займов (от 1 млн р.). Их получают на разные нужды под залог домов и таунхаусов, апартаментов, квартир и комнат, офисных и торговых помещений, другой коммерческой недвижимости. Обращаются к нам доверители, которым необходимо получить средства для:

покупки нового недвижимого имущества; закрытия долгов, оплаты по контрактам; проведения ремонта или реконструкции имеющихся объектов; вложений в бизнес - его развитие, расширение, модернизацию; оплаты обучения или дорогостоящего лечения, реабилитации; приведения в порядок текущих финансовых дел компании и прочее.





В настоящее время, в связи со сложной обстановкой в стране и мире банки в принципе перестали выдавать потребительские кредиты. С помощью залогового кредитования мы помогаем тем, кто нуждается в крупной сумме, но при этом:

не может официально подтвердить доход (не оформлен в штат или по контракту);

имеет недостаточный официальный доход, судимость, плохую кредитную историю, задолженностей по налогам, штрафам, прочим исполнительным листам;

не удовлетворен слишком высокой процентной ставкой беззалогового кредитования;

не располагает временем, чтобы заниматься вопросом самостоятельно;

хочет получить сумму, размер которой превышает стоимость объекта залога;

стремится исключить юридические и прочие риски.

Нам не важно, для каких целей вы оформляете залог. Важно, что с нашей помощью вы получаете нужную вам сумму под залог недвижимого имущества (квартиры, дома, коттеджа и пр.):

быстро и без отказа; без анализа кредитной истории; без поручителей и справок о доходах; без оформления целого пакета документов; на большой срок кредитования; без предоставления доказательств платежеспособности; без подтверждения ликвидности залогового объекта по официальному договору и без скрытых платежей; при минимально допустимой процентной ставке, без рисков потерять имущество; с возможностью досрочного погашения при появлении более привлекательных условий.





У займа под залог имущества, безусловно, есть свои риск, но он аналогичен всем прочим видам кредитования. Речь о том, что при невозможности обслуживать кредит появляется вероятность остаться без имущества. Однако данная проблема в цивилизованном обществе сегодня решается несколькими путями:

реструктуризация долга – уменьшение суммы ежемесячного платежа за счет пролонгации периода кредитования;

рефинансирование (перелинковка) - перекредитование на более выгодных условиях;

кредитные каникулы – временная отсрочка с целью устранения финансовых трудностей.

Кто может оформить кредит под залог недвижимости и как это сделать: условия выдачи займа при сотрудничестве с кредитным брокером

Кредитный брокер Go Broker сотрудничает с физическими и юридическими лицами, владеющими недвижимым имуществом в Москве и Подмосковье, СПб и ЛО, в крупных городах РФ. Работаем строго по договору.

Мы выдаем средства всем, включая тех заемщиков, которым другие виды кредитования недоступны по разным причинам. Для получения одобрения банка необходимо, чтобы у вас было гражданство РФ, возраст 21-85 лет (на момент закрытия кредита), подтверждение прав собственности на залоговый объект.

Наши клиенты – предприниматели, госслужащие, официально безработные и не оформленные по месту работы заемщики, студенты, самозанятые, - все, кому необходима крупная сумма под залог имеющегося недвижимого имущества. К таковому относятся квартиры, дома, коттеджи, дачи, таунхаусы, коммерческая недвижимость.

Эксперты компании обеспечивают высокую оценочную стоимость недвижимости, под которую выдается заем, абсолютную юридическую чистоту и 100% конфиденциальность сотрудничества.

Все условия прописаны в договоре, объясняются клиенту при возникновении вопросов. Никаких скрытых платежей или дополнительных условий не возникает в процессе оформления или погашения долга.

Нашим клиентам не надо заполнять документы, ездить в банк для оформления заявки, взаимодействовать с оценочными и страховыми компаниями, - все это делают специалисты Go Broker.

Расчет гонорара ведем по базовому прайсу с низкими ценами. Не берем предоплату за услуги.

Оказываем профессиональную консультационную и информационную поддержку на всех этапах оформления кредита под залог недвижимости.

Важно: залог недвижимости в качестве обеспечения сегодня - единственная возможность получить большую сумму кредита (от 1 млн р.) в банке. Мы предоставим квалифицированную помощь даже при наличии проблем.

Для оформления займа вам достаточно позвонить нам или отправить заявку с сайта, на е-мейл. Все обращения поступают в работу сразу. Срок рассмотрения заявки и принятия решений предельно короткий. Есть специальные условия срочного залогового кредитования.

Go Broker выполняет как отдельные задачи, включая получение кредита под залог недвижимости на разные цели, так и в комплексе – частные + бизнес.

Сотрудничаем с 67 партнерскими банками по всей России. Защитим ваши интересы! Банки предоставляют нам выгодные условия и скидки в рамках льготных программ. Это лишь малая часть наших возможностей.

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