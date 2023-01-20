Помогаем развивать бизнес
Услуги
Специализируемся на помощи в одобрении ипотеки физическим лицам и собственникам бизнеса. Согласуем кредит на любые цели под залог имеющейся недвижимости или оформим рефинансирование в банк под самую низкую процентную ставку.
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По типу программы
Покупка квартиры на первичном рынке недвижимости
Процентная ставка: от 5,7%
Бесплатная проверка кредитной истории: Да
Выезд специалиста на сделку: Возможен
5,7% годовых
8,7% годовых
-3% годовых
По типу кредита
Уменьшение ежемесячного платежа по ипотеке
Процентная ставка: от 6,99%
Бесплатная проверка кредитной истории: Да
Выезд специалиста на сделку: Возможен
6,9% годовых
11,5% годовых
4,6% годовых
По типу программы
Лёгкая ипотека без справок о доходах.
Процентная ставка: от 1,9% годовых
Бесплатная проверка кредитной истории: Да
Выезд специалиста на сделку: Возможен
от 1,9%
9% годовых
-80%
Кредит наличными
Процентная ставка: от 4,99%
Бесплатная проверка кредитной истории: Да
Выезд специалиста на сделку: Возможен
Блог
Все самое интересное
В блоге публикуем только полезные статьи для клиентов. Обзоры, инструкции, события, советы по работе с банковской системой — все собрано в одном месте и на доступном языке.
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Кредит под залог недвижимости
15 января 2023
Снизим ставку Для наших клиентов ставка в банках ниже на 0,5-2%.
Всегда на связи Готовы отвечать на вопросы, когда и где удобно вам
100% надежность Гарантируем результат в Договоре Услуг. Работаем без предоплаты и скрытых комиссий
Профессионально Наши брокеры имеют опыт работы в банковской сфере более 8 лет
Онлайн Решение за час в режиме онлайн
Личный менеджер Мы сами сформируем заявку и подадим её в банки
Люди, которые всегда помогут
Сотрудники
Сотрудники — ключевое звено нашей компании. У нас работают кредитные эксперты разного профиля с опытом работы в кредитной сфере более 8 лет, что позволяет обеспечить профессиональное решение вашей задачи.
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Руководитель
Вероника Вайчулис
Руководитель
Вероника Вайчулис
Основатель и управляющий компании. Руководит финансово-экономической деятельностью предприятия.
Ведущий кредитный эксперт
Вадим Поляков
Ведущий кредитный эксперт
Вадим Поляков
Эксперт в области ипотечного кредитования. Опыт работы в банковской сфере более 12 лет.
Специалист по работе с партнёрами
Екатерина Афонина
Специалист по работе с партнёрами
Екатерина Афонина
Обеспечивает сотрудничество с партнёрами: банками, оценочными и страховыми компаниями
Ведущий кредитный эксперт
Игнат Веретинский
Ведущий кредитный эксперт
Игнат Веретинский
Один из ведущих клиентских менеджеров в компании
Новости
События компании
Компания Go Broker оказывает услуги в сфере кредитования по ключевым направлениям:
- Ипотека на первичном и вторичном рынке недвижимости
- Кредитование на любые цели под залог недвижимости
- Рефинансирование потребительских кредитов и ипотеки
- Кредит наличными на любые цели
Наша цель – оптимизировать ваши вложения в недвижимость, сократить полную стоимость кредита до минимальной и обезопасить сделку от юридических рисков.
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О компании